Inter, grande nome per l’attacco: “Conte per lui cambierebbe e giocherebbe con questo modulo”

Le smentite sono arrivate puntuali: l’Inter, per bocca di Marotta e Conte, non farà mercato. Ma si sa, quel che vale oggi, potrebbe non valere domani. Soprattutto se i nerazzurri dovessero concretizzare le uscite di Pinamonti ed Eriksen su tutti. A quel punto, nulla è escluso.

Per esempio che l’Inter affondi per il Papu Gomez, il grande nome che si fa per l’attacco nerazzurro. Per lui, Antonio Conte potrebbe anche cambiare e passare al 3-4-2-1, come scrive il Corriere dello Sport:

“Altrimenti sarà costretto a sperare che non venga neppure un raffreddore a Lukaku (…). Il Papu Gomez garantirebbe un soluzione alternativa, diciamo il passaggio al 3-4-2-1, ma in caso di defezione di Big Rom, sarebbero comunque guai. Ecco perché, potendo arrivare un solo “puntello”, la prima opzione sarebbe un attaccante che abbia fisico e velocità. Una versione… low cost del belga. Mica facile da trovare“.

(Fonte: Corriere dello Sport)