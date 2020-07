Inter, né Mandzukic né Giroud: Conte continua a chiedere il nome “di categoria superiore”

Il lungo infortunio di Sanchez ha privato a lungo l’Inter di una terza punta di livello internazionale. E’ questo lo scenario che Antonio Conte non vuole più che accada e per farlo ha chiesto alla dirigenza un colpo di livello e di esperienza in attacco. Si è fatto il nome di Mario Mandzukic, così come quello di Olivier Giroud. Ma per il tecnico, il profilo ideale è solo uno: “Per il prossimo anno Conte chiede continua a chiedere Edin Dzeko come rinforzo, una categoria superiore per il tecnico rispetto agli altri due 34enni, Giroud e Mandzukic, che non convincono pienamente”, riporta SportMediaset.