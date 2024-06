Tijjani Noslin lascia il Verona, ma resta in Serie A: è un nuovo giocatore della Lazio, ecco le cifre dell'operazione

Tijjani Noslin lascia il Verona, ma resta in Serie A: è un nuovo giocatore della Lazio. Ecco l'annuncio del club: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro sportivo del calciatore Tijjani Noslin , proveniente dall’Hellas Verona FC", si legge.

Per i biancocelesti è un’operazione da 15 milioni di euro, questo il costo del cartellino; il Verona ha una clausola del 10% sulla futura rivendita di Noslin. L’ingaggio dell’attaccante, rivelazione da gennaio in poi, sarà invece di 1,5 milioni a stagione per cinque anni, il contratto sarà infatti fino al 2029.