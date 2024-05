Tijjani Noslin, attaccante olandese del Verona, ha parlato in occasione della serata del Pallone d'oro del quotidiano L'Arena: "È stata una stagione complicata ma siamo felici di aver raggiunto l'obiettivo salvezza. Sono contento davvero. Ho segnato reti anche contro avversari importanti ed ora sogno di chiudere con un gol all'Inter. A Verona anche nella prossima stagione? Il mio sogno è quello di giocare la Champions, ma per il momento in questa società ed in questa città mi trovo benissimo".