Novellino: “Inter in ritardo su Bremer? Quando vuole, la Juve arriva sempre prima”

"Bisogna rispettare la scelta del calciatore. A me piace, sa marcare l'uomo ,sa uscire nelle palle morte. Con Allegri si troverà bene. La Juve ha offerto qualcosa in più, per me sta costruendo qualcosa d'importante. Gli manca un regista che sappia gestire la palla più in verticale e sono sicuro che lo prenderà".

"Il Napoli è in difficoltà per cercare di coprire alcuni buchi importanti. Il Milan forse è un po' in ritardo ma credo raggiungerà i suoi obiettivi. La Juventus sta scegliendo i giocatori che Allegri vuole. La Roma? L'acquisto di Dybala potrebbe far tornare Mourinho a giocare il suo calcio. Zaniolo sono convinto che rimanga, ha un giocatore che ha corsa e qualità e servirà nel 4-2-3-1 di Mou. L'Inter è arrivata in ritardo su Bremer? La Juve, quando vuole, arriva sempre prima. Per me la squadra che si è rinforzata di più, soprattutto se prende anche Paredes".