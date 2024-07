"Più futuribile sarebbe Hermoso, 29 anni appena compiuti, che però ha chiesto un ingaggio da 4 milioni. E fin qui, non sarebbe un problema. L’Inter però non vorrebbe legarsi le mani a lungo: il difensore vuole un triennale e da questa posizione non si muove, i nerazzurri sono fermi a due. La situazione non sembra di facile risoluzione. E allora ecco tornare d’attualità l’indirizzo originario. Ovvero quello secondo cui per sostituire Buchanan si andrà alla ricerca di un profilo alla... Buchanan, ovvero di un giovane di prospettiva. All’Inter piace da matti Leoni della Sampdoria, che però è al centro di un’asta con diversi club italiani interessati. E l’Inter non vorrebbe arrivare a toccare i 5 milioni chiesti attualmente dai blucerchiati", commenta La Gazzetta dello Sport.