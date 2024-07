"Per Kiwior dobbiamo seguire in maniera concreta la pista Inter. Kiwior ha tutte le caratteristiche necessarie per piacere all'Inter, e infatti piace. E' giovane, classe 2000, è duttile, è mancino. Un bel cocktail che possiamo ritenere idoneo per un discorso legato all'Inter. Ai nerazzurri sono stati accostati tanti nomi che il club non segue: sono sempre stato tiepido sulla pista Hermoso: no a Danso e Theate".