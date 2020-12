SM – Inter, non solo De Paul: se parte Eriksen c’è un altro obiettivo. Gomez? Una condizione

L’Inter va a caccia della settima vittoria di fila in campionato e punta al sorpasso sul Milan, avanti in classifica di una lunghezza e impegnato in casa contro la Lazio di Simone Inzaghi. Archiviato il successo contro lo Spezia, la testa dei nerazzurri di Antonio Conte è già proiettata alla sfida contro il Verona, in programma domani alle 18:30 al ‘Bentegodi‘ di Verona.

In viale della Liberazione già si pensa al mercato: “Arrivate le richieste di rinforzi di Conte per vincere lo scudetto. Tutto ruota intorno a Christian Eriksen: se verrà venduto cash (ma al momento non sono arrivate offerte), l’Inter potrebbe pensare a De Paul o a Renato Sanches del Lille. Papu Gomez? L’Inter rimane vigile ma è una possibilità che può interessare solo a costo zero. Per il terzino sinistro, con Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sempre richiesti da Conte, è necessaria la cessione di Perisic, al momento complicata”.

Tra le priorità c’è anche l’attacco: “Se andasse in porto lo scambio col PSG con Paredes, Marotta e Ausilio si concentreranno sull’attacco con Pinamonti come pedina per uno scambio di prestiti per arrivare a Gervinho o Lasagna, a meno che il Cagliari non offra Pavoletti per riportare in Sardegna Nainggolan”.