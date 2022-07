Occasione difesa: “A zero nel 2023, ma a fine mercato l’Inter può anticipare il colpo”

Demiral e Milenkovic restano in cima alla lista, ma l'Inter sonda anche altre piste per il nuovo arrivo in difesa

Marco Macca

Demiral e Milenkovic restano in cima alla lista, ma l'Inter sonda anche altre piste per il nuovo arrivo in difesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, da settimane, in ottica nerazzurra, si parla di Manuel Akanji, valutato dal Borussia Dortmund circa 30 milioni ma in scadenza a giugno del 2023. Secondo la rosea, a fine mercato l'Inter potrebbe provare ad anticipare il colpo a determinate condizioni:

"In prima fila ci sono dunque Milenkovic e Demiral, ma l’Inter non è fossilizzata su questi due nomi e valuta anche altre alternative. E qui potrebbero nascere occasioni di mercato, magari da cogliere nel tramonto di questa sessione estiva: perché Manuel Akanji è in scadenza l’anno prossimo con il Borussia Dortmund e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe liberarsi a zero a giugno 2023. I tedeschi continuano a sparare alto, valutando il difensore intorno ai 30 milioni di euro. La pazienza potrebbe però far abbassare le pretese: qualora i gialloneri non riuscissero a portare a casa la cifra desiderata, potrebbero essere costretti ad accontentarsi di un guadagno inferiore tra qualche settimana. La pista oggi è fredda, ma occhio".