CdS – Maxi-offerta Inter per Insigne. “Distanza col Napoli, chance a parametro zero”

A poco più di due settimane dalla fine del calciomercato, impazza il tormentone Insigne: l'Inter ha pronta un'offerta

A poco più di due settimane dalla fine del calciomercato, impazza il tormentone Insigne, a causa delle difficoltà nel trovare l'accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto. "Il destino, e anche la destinazione, sono appesi alle parabole di questo talento che, inaspettatamente, ha scoperto d’essere finito nell’agenda di Beppe Marotta: quell’idea, emersa guarda un po’ proprio il giorno in cui Adl ha lasciato Castel di Sangro senza che ci fosse un segnale per provare a capire cosa fare del rispettivo futuro, rimane lì, inchiodata alle possibilità dell’Inter, che oltre i 15 milioni di euro non andrebbe, e ai desideri del Napoli, che dai 30 non si muove", anticipa il Corriere dello Sport che parla di una proposta di 7 mln alla firma e un quadriennale da 24 mln netti complessivi, con la possibilità di sfruttare i diritti d'immagine.