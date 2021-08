Sanchez vola a Barcellona dal medico di fiducia. “Scelta condivisa con l’Inter”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alexis Sanchez è andato a Barcellona per curarsi dal professor Cugat

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alexis Sanchez è volato a Barcellona per curarsi dal professor Cugat, medico di fiducia, per provare a recuperare dall'infortunio al polpaccio sinistro che lo tormenta da tempo. "Scelta condivisa e avallata dal club. Tornerà a Milano probabilmente la prossima settimana, ma a questo punto si rivedrà dopo la sosta", conferma il quotidiano che poi sottolinea come sia ancora da capire se il Cile lo convocherà per le qualificazioni ai Mondiali. "Ma, anche in caso di chiamata, è complicato che possa rispondere senza aver giocato neppure un minuto in amichevole nella nuova stagione con l'Inter, che lo paga 7 milioni netti".