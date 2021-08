Sky – Lautaro, arrivate offerte da 70 mln: muro alto Inter e un chiaro obiettivo

L'Inter, dopo l'addio di Lukaku, non ha alcuna intenzione di cedere il Toro: gli aggiornamenti sul futuro dell'argentino

L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Lautaro Martinez dopo l’imminente addio di Romelu Lukaku . I nerazzurri hanno rifiutato importanti proposte per l’argentino e presto tratteranno il rinnovo di contratto con l’entourage del Toro.

Questi gli aggiornamenti sulla situazione da Marco Demicheli di Sky Sport: “Lautaro Martinez resta? Tottenham e Atletico Madrid, oltre all’Arsenal, cercano un attaccante in Italia. Ci sono due direttori sportivi italiani e - oltre a Lautaro Martinez - piace Dusan Vlahovic. L’Inter vuole respingere tutte le offerte per il Toro e ne sono arrivate da 70 milioni, di fronte a una richiesta nerazzurra di 90. Ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo in scadenza nel 2023, ma l’idea dell’Inter è chiara: non vuole cedere Lautaro. Vlahovic invece piace molto e a guardare interessato è soprattutto il Tottenham in caso di partenza di Kane”.