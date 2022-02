Inter, Onana in arrivo a giugno: “La volontà del club su Handanovic”

Chiuso il colpo Onana per il futuro, ma c'è ancora da scrivere anche quello di Handanovic: ecco la situazione in casa Inter

Chiuso il colpo André Onana per il futuro, ma c'è ancora da scrivere anche quello di Samir Handanovic in casa Inter. Il capitano nerazzurro è infatti in scadenza al 30 giugno 2022. Così calciomercato.com si è soffermato sul suo futuro: "L’Inter ha scelto Onana per il futuro ma l’avvicendamento potrebbe essere graduale e di questo l’Inter parlerà con il portiere sloveno. La sua titolarità è insidiata ma nessuna la scarterà a prescindere e l’idea che Handanovic dia ad Onana il tempo di ambientarsi prima di affidargli responsabilità di un certo tenore, piace molto in viale della Liberazione. Certo, a patto che Handanovic sia anche lui pronto a rivedere al ribasso, e non di poco, il proprio ingaggio", si legge.