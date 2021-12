Onana e le parole sul Barça: è andata così. Con l’Inter l’accordo è totale

Tutta la verità su André Onana. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, si è espresso sul futuro del giocatore

Tutta la verità su André Onana. Nei giorni scorsi il portiere - in scadenza di contratto al 30 giugno con l’Ajax - ha parlato in prima persona del futuro. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, si è espresso sul futuro del giocatore: ”Onana? Tanti tifosi dell’Inter si sono spaventati dopo le sue dichiarazioni in Spagna. Da ciò che mi è stato detto, le parole sono state decontestualizzate. Lui ha grande rispetto e stima per il Barcellona, ma non ha mai detto che vuole andare là subito perché ha un accordo con l’Inter, verbale. Non ancora firmato, ma possiamo dire “here we go” perché non può essere firmato ora. Ma l’accordo è totale e verrà depositato da gennaio in avanti. Onana ha scelto l’Inter, l’Inter da luglio scorso ha scelto Onana".