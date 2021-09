Onana per il dopo Handanovic: l’Inter ha un dubbio su tutti

I dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo sul mercato alla ricerca del portiere titolare per il futuro

L’Inter si guarda attorno alla ricerca dell’eventuale sostituto di Samir Handanovic per la prossima stagione. Riflessioni in corso da parte dei dirigenti nerazzurri, si cerca un portiere titolare per presente e futuro. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com sulla pista Onana: “L'Inter continua a valutare André Onana per la prossima stagione. Il portiere dell'Ajax si libererà a parametro zero, ma l'unico dubbio è sulla sua condizione fisica dopo due anni di stop”, si legge.