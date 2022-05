Inter, Onana saluta l’Ajax: “Ho fatto del mio meglio, ora è tempo di una nuova avventura”

Con un toccante messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, André Onana, prossimo portiere dell'Inter, ha salutato così l'Ajax

"Un bel viaggio di 7 anni è arrivato alla fine. Sono arrivato con l'illusione di un bambino con il desiderio di dare tutto per questo club storico. Ora vado via come un uomo che ha dato tutto per questa maglia, dal primo all'ultimo giorno. Abbiamo sofferto e pianto, ma abbiamo anche sorriso e condiviso momenti magici. Non potrò più offrirvi i miei interventi, ma il mio cuore sarà lì con voi. Non c'è successo senza fallimento, non c'è gioia senza tristezza. Grazie per avermi sempre supportato, nei momenti positivi e in quelli negativi. E' stato un onore poter far parte della storia dell'Ajax. Ora è tempo di una nuova avventura. Non so se sono stato il migliore, ma di certo ho fatto del mio meglio".