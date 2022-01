Onana, i dettagli del contratto e il retroscena sul Barça: la verità sul colpo

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha raccontato un retroscena sul prossimo portiere dell'Inter André Onana

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha raccontato un retroscena sul prossimo portiere dell'Inter André Onana a The Here We Go Podcast (ITA): “Mi ricordo gli insulti per Onana, quando ha parlato del Barcellona. Le interviste non servono nel mercato, l’Inter lo aveva bloccato da mesi, il contratto è stato firmato. Il Barça non lo ha mai preso in considerazione, Onana voleva solo i nerazzurri. Il suo contratto è di 5 anni a 3 milioni netti a stagione”.