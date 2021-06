TMW – Inter, cessione vicina: “Operazione in prestito con possibile controriscatto”

Si muove il mercato dell'Inter in uscita. Vicina una cessione in prestito con possibile controriscatto in favore dei nerazzurri

Marco Macca

Si muove il mercato dell'Inter in uscita. In attesa di capire eventuali sviluppi nella trattativa per Hakimi al Paris Saint-Germain, infatti, il club nerazzurro è vicino a chiudere l'affare per il ritorno di Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 di scuola interista, al Monza, dove ha giocato nell'ultima stagione in Serie B. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com:

"L'estremo difensore classe '97 ha espresso la volontà di restare nella società brianzola e l'Inter è disposta ad accontentarlo: si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Se invece il Monza strapperà l'obbligo di riscatto, l'Inter a quel punto chiederà un controriscatto per continuare a 'controllare' Di Gregorio".

(Fonte: TMW)