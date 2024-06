SI – Cagliari, si a Oristanio ma non a vecchie condizioni. Il Genoa…

Il calciatore ha giocato in prestito nella squadra di Ranieri e la dirigenza del club sardo vuole ricontrattare sui 4 mln fissati per il diritto di riscatto

A Sportitalia hanno parlato anche del Cagliari e di Oristanio che il club sardo sarebbe intenzionato a tenere dopo la scorsa stagione. "Il calciatore di proprietà dell'Inter ha avuto una stagione altalenante: i sardi non sarebbero disposti a pagare il prezzo pattuito col club nerazzurro per il diritto di riscatto, sui 4 mln. Vorrebbero per questo ricontrattare il costo del cartellino con i dirigenti interisti", hanno spiegato dal canale sportivo.

Viene ribadito che il giocatore interessa anche al Genoa e per questo si parla del calciatore come possibile pedina di scambio da inserire nella trattativa per il portiere che l'Inter ha individuato come vice Sommer, Josep Martinez.