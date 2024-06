Dopo aver chiuso la prima stagione in Serie A con la maglia del Cagliari (27 presenze, 2 gol e 1 assist), per Gaetano Oristanio potrebbe aprirsi un'altra opzione del massimo campionato italiano perché il Venezia neopromosso dopo i playoff ha messo gli occhi proprio sul classe 2002 di proprietà dell'Inter.

Il ds del Venezia, che ieri è stato in sede all'Inter anche per parlare di mercato, lo ha confermato ai microfoni di Sky Sport: "Se ci piace Oristanio? Sì lo confermo, ci piace ma non lo dire altrimenti poi si alza il prezzo", ha detto Filippo Antonelli, scherzando, con Gianluca Di Marzio.