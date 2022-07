FCIN1908 / Inter, Oristanio ancora al Volendam: c’è la firma col club olandese

Gaetano Oristanio vestirà ancora la maglia del Volendam. Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, oggi - come raccolto da Fcinter1908.it - è arrivata anche la firma. Il giovane fantasista dell'Inter resterà in prestito un altro anno in Olanda con la possibilità di cimentarsi nel campionato di Eredivisie grazie alla promozione ottenuta sul campo la scorsa stagione.