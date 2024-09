Osimhen al Galatasaray, ‘here we go’: i dettagli e novità sulla clausola

È fatta: Victor Osimhen lascia il Napoli e va al Galatasaray . È in partenza in questi minuti per Istanbul l'attaccante nigeriano, pronto a salutare l'Italia: giocherà infatti in Turchia.

Come riporta Fabrizio Romano, here we go per Osimhen al Galatasaray. Si tratta di un prestito secco - senza opzioni - della durata di un anno, con lo stipendio del nigeriano (9/10 milioni) che verrà coperto dal Galatasaray. Dopo le trattative saltate con Chelsea e Al Ahli Osimhen ha scelto di trasferirsi in Turchia, evitando quindi i mesi di inattività visto che non avrebbe giocato in quanto fuori lista.