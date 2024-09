Non solo le condizioni di Alessandro Bastoni da valutare in questi giorni. L'altro partito con riserva per la propria nazionale è Hakan Calhanoglu, da oggi al servizio di Vincenzo Montella per i prossimi impegni della Turchia. Il centrocampista dell'Inter aveva però lasciato il campo durante il match con l'Atalanta a causa di un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra. Nulla di particolarmente preoccupante, ma situazione comunque da monitorare.

Calhanoglu nella giornata di oggi, come riporta Fanatik, non ha partecipato all'allenamento con la squadra. Si è sottoposto a cure personalizzate, sperando di poter tornare presto in gruppo in vista dei prossimi impegni. La Turchia sarà di scena venerdì sera contro il Galles in trasferta e poi lunedì in casa contro l'Islanda.