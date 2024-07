Romano – Osimhen, il PSG non paga la clausola: fase di stallo col Napoli

Fase di stallo tra il Napoli e il PSG per Victor Osimhen . Trattative in stand-by dopo gli ultimi dialoghi, fa sapere Fabrizio Romano.

Il club francese ha detto no a Kang-in Lee come contropartita nell’operazione e non vuole pagare la clausola rescissoria di Osimhen. L’affare a queste condizioni non si farà. Il PSG è contento anche con Ramos e Kolo Mani in rosa.