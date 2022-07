Inter, ecco l’ostacolo per Pinamonti all’Atalanta. Il Monza prova il blitz

Corsa a due per Andrea Pinamonti. Atalanta e Monza si stanno sfidando a suon di offerte, ecco le novità dalla Repubblica

Corsa a due per Andrea Pinamonti . Dopo l’ottima stagione in prestito all’Empoli, l’attaccante è tornato all’Inter e ora può partire a titolo definitivo. Atalanta e Monza si stanno sfidando a suon di offerte e l’edizione online di La Repubblica fa il punto sulla situazione.

“Con un blitz il Monza supera l’Atalanta per Andrea Pinamonti. La trattativa tra l’Inter e la squadra bergamasca per la punta è a buon punto, così come quella con il calciatore, ma l’ostacolo commissioni ha rallentato l’affare. Il Monza sta tentando l’affondo decisivo, c’è però da convincere il calciatore ad accettare la destinazione”, si legge.