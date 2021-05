UFFICIALE – Padelli lascia l’Inter e torna all’Udinese

Daniele Padelli lascia l'Inter. Il portiere, in scadenza di contratto con i nerazzurri, è infatti tornato ufficialmente all'Udinese

Daniele Padelli lascia l'Inter. Il portiere nerazzurro, in scadenza di contratto con il club di Viale della Liberazione, ha rinnovato il suo rapporto con la società. E' infatti ufficiale il suo ritorno all'Udinese, club in cui ha già militato dal 2011 al 2013. Dunque, un altro campione d'Italia dopo Conte saluta l'Inter, Padelli torna in Friuli.