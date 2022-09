Padovan: “Non c’è ragione per esonerare ora Inzaghi. Piuttosto chiediamoci…”

Giancarlo Padovan ha analizzato la situazione complicata in casa Inter. Secondo il giornalista, non c'è ragione per esonerare Inzaghi

"Non c’è una ragione seria e credibile per esonerare Simone Inzaghi. All’Inter ha appena cominciato la sua seconda stagione e la prima è stata caratterizzata dalla vittoria di due trofei e da un campionato da protagonista. E’ vero che l’Inter ha regalato lo scudetto al Milan, ma è altrettanto vero che la squadra nerazzurra era stata indebolita, l’estate scorsa, dalle partenze di Lukaku e Hakimi. Neppure Conte ha vinto al primo anno (...). È vero, l’Inter ha perso con la Lazio e il derby, ma l’andamento delle squadre di testa, esclusa l’Atalanta, è tale che nulla risulta compromesso. Più realisticamente siamo in presenza di una crisi incipiente che deve essere allontanata al più presto. L’incrocio con il Torino sarà rivelatore delle condizioni generali del gruppo. Piuttosto val la pena di chiedersi come giochi adesso l’Inter. Non si può dire male, come non si può nemmeno dire che non sia una squadra organizzata".