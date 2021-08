Pedullà – Ex Inter, nuova avventura per Palacio? Inzaghi in pressing per averlo a Brescia

Dopo la scadenza del contratto con il Bologna, Rodrigo Palacio, ex attaccante dell'Inter, potrebbe provare una nuova esperienza in Serie B

Dopo la scadenza del contratto con il Bologna, Rodrigo Palacio, ex attaccante dell'Inter, potrebbe provare una nuova esperienza in Serie B. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, infatti, sull'argentino ci sarebbe il pressing del Brescia di Filippo Inzaghi, che si sarebbe mosso in prima persona per El Trenza. "Palacio-Brescia: contatto nel pomeriggio. L’ex Bologna ha altre due proposte, Inzaghi in pressing", si legge.