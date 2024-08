Non è ancora chiusa definitivamente, ma siamo alle battute finali per il trasferimento di Tomas Palacios all'Inter

Non è ancora chiusa definitivamente, ma siamo alle battute finali per il trasferimento di Tomas Palacios all'Inter. Si è concluso, infatti, l'incontro tra i nerazzurri e i dirigenti dell'Independiente Rivadavia per portare avanti la trattativa per il giovane difensore argentino classe 2003.

Secondo quanto appurato, l'incontro è stato positivo e in queste ore a Milano si continuerà a trattare per giungere all'accordo finale, con l'obiettivo di far arrivare in Italia il calciatore (che attende novità in Argentina in compagnia del suo agente) all'inizio della prossima settimana: