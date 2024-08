Sono ore, minuti cruciali per il possibile trasferimento di Tomas Palacios all'Inter. I dirigenti argentini sono arrivati in sede

Come vi avevamo riportato, i dirigenti dell'Independiente Rivadavia si sono recati a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra e provare a trovare l'intesa finale per il giovane difensore classe 2003, individuato dal club come profilo giusto per rinforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi.