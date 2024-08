"Il centralone argentino è sbarcato a Milano domenica, ha completato le visite mediche lunedì, ma se ne sta ancora chiuso in hotel, come sospeso in una bolla di sapone. Niente allenamenti alla Pinetina, niente strette di mano con Inzaghi e niente, soprattutto, firma sul contratto che dovrebbe legarlo all’Inter per i prossimi cinque anni. L’autografo continua a slittare, e non è da escludere che l’attesa si protragga di altre ventiquattr’ore. Manca un ultimo via libera, e l’Inter ora guarda all’altra parte dell’oceano. Perché è dall’Argentina, tra gli uffici dell’Independiente Rivadavia, del Talleres e della federcalcio albiceleste che deve arrivare la stura a un affare che sembrava chiuso ma chiuso ancora non è. L’Inter lo sa bene e aspetta con fiducia: anche se il tempo comincia a stringere, in viale della Liberazione sono convinti che il nodo si scioglierà a breve", spiega La Gazzetta dello Sport.