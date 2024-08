Ecco cosa sta succedendo per Tomas Palacios all'Inter. Il giocatore ha infatti svolto le visite mediche, ma non ha ancora firmato il contratto. Per quale motivo non è ancora ufficiale l'operazione? Pasquale Guarro fa chiarezza sulla situazione sul suo profilo X: "Inter, Palacios non ha ancora firmato, ma il problema non è di natura economica. Cosa sta accadendo?