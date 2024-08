Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha raccontato le ultime evoluzioni sulla trattativa per portare Palacios all'Inter :

"Il profilo identificato è quello di Tomàs Palacios, uno del quale prendendo informazioni in Argentina, si raccontano meraviglie. Prospettive di crescita che non sono passate inosservate ai Campioni d’Italia, che dopo avere imbastito la trattativa ed essersi trovati di fronte alle oggettive difficoltà che la avrebbero caratterizzata, sembrano avere trovato la chiave di volta per poter avanzare in maniera sostanziale e con buona pace di una concorrenza importante e danarosa".