"Non sarà questo mancinone di quasi due metri a sistemare la calce tra i mattoncini del vecchio muro. Per quanto talentuoso, Tomas Palacios, 21 anni e tante speranze, non potrà riportare con un colpo di bacchetta la difesa dell’Inter ai fasti della stella. Eppure, con l’arrivo dell’argentino nato nella Pampa, i nerazzurri si sentirebbero più protetti dalle avversità. Sarebbe un facsimile di Bastoni sul centro-sinistra, un pezzo in più per allungare le rotazioni e, soprattutto, un altro lampo di futuro in un reparto che inizia a mostrare le rughe del tempo. Man mano che passano i giorni e si risolvono gli intoppi in Sud America, il centrale si avvicina a Milano, meta da lui ambita più di tutte le altre: visto quanto è caldeggiato da Simone Inzaghi, l’acquisto è considerato importante, se non addirittura necessario", scrive La Gazzetta dello Sport.