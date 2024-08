Il difensore argentino è in Italia in attesa del via libera per firmare il contratto con l'Inter e iniziare ad allenarsi ad Appiano

"L’argentino è arrivato a Milano domenica, ha sostenuto le visite mediche lunedì ma non c’è ancora stato l’annuncio che ne determina il passaggio ufficiale in nerazzurro. Inoltre nella giornata di ieri, il presidente dell’Independiete Rivada- via, Vila, ha contribuito a far scattare un piccolo allarme: «Oggi si deciderà l’esito della trattativa e se il giocatore passerà all’Inter o tornerà all’Independiente». Dichiarazioni che comunque non hanno creato alcun allarmismo in viale della Liberazione", scrive Libero.