In casa Inter è già antivigilia del primo big match di campionato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. E per l'occasione, secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi starebbe pensando ad un cambio a sorpresa: "Le chance di titolarità per Frattesi arriveranno.

Già venerdì contro l'Atalanta, per esempio, il centrocampista potrebbe partire dal primo minuto dando fiato all'armeno, andando a comporre la coppia di mezzali con Barella, ai lati di Çalhanoglu, già visionata in più di una occasione in Nazionale. Con il centrocampista sardo, l'ex Sassuolo ha disputato un totale di 37 partite tra club e Italia, non andando, però, né mai a segno né a referto con un assist. Poco male: per Frattesi, l'importante è giocare e, ovviamente, vincere. L'esultanza sfrenata di Genova, in qualche modo, lo ha ampiamente dimostrato".