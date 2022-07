Palmeri: “Vediamo se con questo squadrone Allegri riesce a non vincere e quale scusa metterà”

"Vediamo se Allegri riesce a non vincere lo scudetto anche con questo squadrone e quale sarà poi la scusa (spoiler: non ci sarà scusa perché oggettivamente Allegri e la Juventus due volte consecutive non sbagliano)". Così, con questo tweet, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato il mercato della Juventus, che si è arricchito dell'acquisto di Gleison Bremer, soffiato all'Inter per 40 milioni di euro più 7 di bonus. Ecco il post: