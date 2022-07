Pancaro: “L’Inter si è rinforzata ed è competitiva per lo scudetto”

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha commentato i movimenti di mercato delle due milanesi Inter e Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha commentato i movimenti di mercato delle due milanesi:

"L'Inter rinforza un organico già molto forte e senza ulteriori uscite penso che sia già ampiamente competitivo per lo scudetto. Il Milan ha bisogno di fare qualcosa e mi pare che si stiano muovendo in questo senso. I rossoneri hanno costruito la vittoria dello scudetto sulla difesa e la porta, con un’operazione straordinaria per sostituire Donnarumma. Hanno contribuito, poi, Kalulu e Tomori che sono stati fondamentali".