Ex Inter, sorpresa Pandev: dal Genoa è pronto a passare al Parma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Inter Goran Pandev è pronto a cambiare maglia in questo ultimo giorno di mercato. Dal Genoa, infatti, l'attaccante macedone passerà al Parma per provare a centrare la promozione in Serie A dalla Serie B. Nella prima parte di stagione, Pandev aveva trovato poco spazio al Grifone.