Panja (New York Times): “Condizioni Locatelli-Juve davvero strane. Zero in 2 anni è…”

Tariq Panja, reporter del New York Times, si sofferma sulle curiose condizioni del trasferimento di Locatelli alla Juventus

"Locatelli in prestito due anni con obbligo di riscatto. Un altro affare a condizioni strane per la Juve. Non c'è mai niente di normale quando si tratta di Juve e mercato. Ok che il mercato di quest'anno è povero ma è davvero sorprendente che il Sassuolo non abbia trovato un acquirente che potesse fare un'offerta migliore per Locatelli. Prendere zero euro per due anni per un giocatore di quel valore...".