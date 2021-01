Sky – Papu Gomez, due strade se non ci fossero offerte. L’ipotesi più remota…

Da quando è sparito dai radar di Gasperini, Papu Gomez è finito in quelli dell’Inter. O almeno questo è quanto raccontano i vari esperti di mercato sottolineando che Milano potrebbe essere tra le mete preferite dell’argentino. A Skysport hanno fatto il punto della situazione sottolineando che per il momento il giocatore continua ad allenarsi a parte rispetto alla prima squadra. Massimiliano Nebuloni, inviato a seguito dell’Atalanta, ha ribadito che il club attende una richiesta per la sua cessione. “Se questa richiesta ci sarà verrà presa in considerazione. Se non dovesse arrivare fino alla fine di gennaio le strade sono due: che il giocatore resti fuori rosa fino a fine stagione o che si firmi un armistizio, una tregua con allenatore e società per reintegrarlo in rosa. Al momento questa è l’ipotesi più remota”, ha spiegato il giornalista rispetto al futuro dell’attaccante.

(Fonte: SS24)