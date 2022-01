Le Parisien – Icardi-Juve, prestito escluso. Il PSG aveva pensato a Kean, ma…

Si parlava dell'argentino in arrivo a Torino per sei mesi, ma in Francia spiegano che il club parigino non pensa al prestito secco

Eva A. Provenzano

Da settimane ormai in Italia si parla del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi e si parla di un interesse della Juventus. Mentre le voci sull'attaccante argentino e il suo arrivo a Torino si affievoliscono, in Francia parlano dei vari retroscena della storia. Innanzitutto precisano che la volontà dei bianconeri di prendere in prestito l'argentino non può essere accontentata dalla società francese. E per questo è "una situazione bloccata, se si considera che allo stato attuale le finanze della Juve non consentono di prendere in considerazione un'operazione del genere".

Il PSG non avrebbe chiuso la porta completamente al trasferimento di Icardi e per questo Leonardo aveva pensato ad uno scambio con Kean. L'attaccante italiano avrebbe lasciato un buon ricordo nella capitale francese. Ma lo scambio non è stato possibile perché il giocatore bianconero ha giocato anche con la maglia dell'Everton in questa stagione prima del trasferimento a Torino. Il regolamento FIFA consente di giocare solo in due squadre durante una stagione.

(Fonte: Le Parisien)