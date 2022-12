Pastorello: “Joao Mario? Ecco perché l’Inter ha deciso di farlo partire da svincolato”

"Aveva un ingaggio importante ed era completamente fuori dal progetto tecnico, oltre che molto criticato dall'ambiente nerazzurro. Era una situazione che non poteva che essere risolta in e devo essere sincero: non avevamo poi grosse soluzioni. Quindi piuttosto che tenersi uno stipendio così importante hanno deciso di farlo partire da svincolato. Poi il Benfica è stato veloce a pensarci e Joao lì ha trovato il suo contesto: non è la Serie A né la Liga, ma è un club top in un campionato comunque molto importante. Si è trovato di nuovo a casa ed è contentissimo: in settimana l'ho chiamato per portargli un concreto interesse da parte di un club importante e lui mi ha detto di non volersi muovere. A gennaio sicuramente non si muoverà".