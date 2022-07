Pedullà: “Bremer non ha scaricato l’Inter, attesa Juve. La verità è che i nerazzurri…”

È derby d’Italia per Gleison Bremer. Decisivo il summit in programma in queste ore tra l’Inter, il Torino e l’entourage del giocatore

Alessandro Cosattini

È derby d’Italia per Gleison Bremer. Decisivo il summit in programma in queste ore tra l’Inter, il Torino e l’entourage del giocatore. La Juventus osserva con attenzione ed è pronta a chiudere in caso di mancato accorto tra le parti. Cos’ha portato a questa situazione? Lo svela Alfredo Pedullà.

“La verità è che l’Inter non ha ceduto Skriniar rapidamente, la Juve con de Ligt al Bayern è stata fulminea. Skriniar non ha partecipato alle amichevoli, quando il PSG sembrava dietro l’angolo. Invece, tutto fermo (almeno per ora), mentre de Ligt è ormai in volo verso Monaco di Baviera. Chiudere prima sarebbe stato necessario, dopo mesi e mesi, invece i nerazzurri sono finiti all’angolo. Bremer aspetta, non ha ancora scaricato l’Inter, ma lui sa già che le condizioni sono cambiate”, si legge.