Pedullà: “Cambiaso, scatto Juve dopo l’incontro col Genoa. L’Inter vorrebbe…”

La Juventus fa sul serio per Andrea Cambiaso e lancia la sfida all’Inter. Come riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, c’è stato un incontro in serata per l’esterno di proprietà del Genoa. Ecco il tweet del giornalista: “Cambiaso, forte scatto Juve: 3 milioni più contropartita al Genoa. L’Inter deve rispondere subito, altrimenti la Juve chiude già entro questa settimana”, ha detto Pedullà.