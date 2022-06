Pedullà: “Tutto vero, pressing molto forte del Marsiglia su Correa. E Dybala…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti in merito a Correa

"Correa-Marsiglia è vera, pressing forte ma lui vuole restare. Per Dybala si sono defilati anche gli intermediari che a metà aprile lo avevano offerto in Inghilterra (e non era vero)". Lo stesso Pedullà, poi, sul suo sito spiega nel dettaglio la situazione Correa: