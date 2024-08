Pedullà – Correa, non solo Genoa e piste estere: offerto alla Lazio, c’è la risposta

Non solo il Genoa tra le squadre a cui è stato proposto in queste ore Joaquin Correa: è stato offerto alla Lazio, ecco la risposta

Non solo il Genoa tra le squadre a cui è stato proposto in queste ore Joaquin Correa, ieri in campo in amichevole con l'Inter. Il Tucu resta in uscita e Alfredo Pedullà ha aggiornato così sul suo futuro.