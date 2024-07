Su X, l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà è tornato sul concreto interesse dell'Inter per Juan Cabal, difensore del Verona

"Cabal non è uno dei (troppi) nomi fatti per l’Inter, oggi è il nome. Dopo aver svelato incontro con agenti di giovedì e contatti con il Verona di ieri, conferme su incontro fissato per la prossima settimana".