"Ogni giorno esce un nome diverso, io resto convinto che in pole position ci sia Hermoso, anche semplicemente per esperienza internazionale, visto che l'Inter vorrà fare bella figura anche in Champions League". Nella lista dei nerazzurri, va ricordato, c'è anche Juan Cabal dell'Hellas Verona per il quale, secondo Fabrizio Romano, l'Inter potrebbe fare passi importanti nei prossimi giorni.