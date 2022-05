Secondo il giornalista, l'argentino ha rifiutato diverse destinazioni, vuole solo vestire il nerazzurro

Presente all’Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto’o, c'è anche Paulo Dybala ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro: "Ancora non lo so cosa farò. Sceglierò il meglio per me". Non è un mistero che sull'attaccante argentino ci sia il forte interesse dell'Inter, con Beppe Marotta suo grande estimatore dai tempi del Palermo. Interesse reciproco secondo Alfredo Pedullà: "Dybala aspetta l’Inter, ha detto no a tutti per tingere il suo futuro di nerazzurro".